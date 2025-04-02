CarrefourSA’da bu hafta hangi ürünler indirimde? (CARREFOURSA 2-16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
CarrefourSA’da bu hafta hangi ürünler indirimde? (CARREFOURSA 2-16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
CarrefourSA’da, CarrefourSA karta özel indirimler sürüyor. CarrefourSA’da 2-16 Nisan 2025 tarihlerinde gıda, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde dev indirimler sizleri bekliyor. Peki, CarrefourSA’da hangi ürünlerde indirim var? CarrefourSA’ya 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünler geliyor? CarrefourSA 2-16 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, CarrefourSA 2-16 Nisan 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI 1 LT
Fiyat: 69 TL
1 | 47
PİLİÇ BAGET KG
Fiyat: 99,90 TL
2 | 47
MEYVELİ PASTA 4-6 KİŞİLİK
Fiyat: 420 TL
3 | 47
DANONE 6 X 180 ML SÜT ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 79,95 TL
4 | 47
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