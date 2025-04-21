Çift Kişilik Oda dizisine Batuhan Ekşi dahil oldu! Batuhan Ekşi kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Batuhan Ekşi dahil oldu. Dizi ve film oyuncusu olan Batuhan Ekşi dizide Teoman karakterine hayat verecek. Peki, Batuhan Ekşi kimdir? Batuhan Ekşi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Batuhan Ekşi kimdir?
13 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Batuhan Ekşi, dizi oyuncusudur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ayrıca “35.5 Oyunculuk” eğitiminde Vahide Perçin'den ders almıştır.
2011 yılında Sihirli Annem dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ardından İntikam, Medcezir, Yaz'ın Öyküsü gibi dizilerde yer almıştır.
Batuhan Ekşi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Yeniden Başlamak (2024)
Harman Yeri (2024)
Kendi Düşen Ağlamaz (2023)
Sevmek Zamanı (2022)