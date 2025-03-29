Çift Kişilik Oda dizisine Levent Ülgen dahil oldu! Levent Ülgen kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Levent Ülgen dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusu olan Levent Ülgen dizide Çetin karakterine hayat verecek. Peki, Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Levent Ülgen kimdir?
8 Ağustos 1962 tariinde Konya’da doğan Ömer Levent Ülgen, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusudur.
Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.
Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.
Ali Erkazan’ın kendisine referans olmasıyla, 2002-2006 yılları arasında yayımlanan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisine girdi. Bu dizide canlandırdığı "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca bir dönem TRT 1'de yayımlanan Bir Kelime Bir İşlem adlı yarışma programını sunmuştur.
Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında atv'de yayımlanan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. Dizi kısa sürede ekranlara veda etti. 2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır.
Levent Ülgen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
1999 Yılan Hikâyesi
2000 Bizim Evin Halleri
2002-2006 En Son Babalar Duyar
2002 Çocuklar Duymasın
2002 Havada Bulut
2003 Yuvadan Bir Kuş Uçtu
2003 Gelin
2007 Hayat Apartmanı
2007 Mahşer-Nabucco'nun Zehri
2008 Görgüsüzler
2008-2012 Akasya Durağı
2009 Arka Sokaklar
2013 Bizim Okul
2013 Salih Kuşu
2013 İnadına Yaşamak