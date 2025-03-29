Çift Kişilik Oda dizisine Levent Ülgen dahil oldu! Levent Ülgen kimdir?

Ali Erkazan’ın kendisine referans olmasıyla, 2002-2006 yılları arasında yayımlanan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisine girdi. Bu dizide canlandırdığı "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca bir dönem TRT 1'de yayımlanan Bir Kelime Bir İşlem adlı yarışma programını sunmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında atv'de yayımlanan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. Dizi kısa sürede ekranlara veda etti. 2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır.