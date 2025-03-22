Çift Kişilik Oda dizisine Onur Büyüktopçu dahil oldu! Onur Büyüktopçu kimdir?

Onur Büyüktopçu kimdir?

24 Nisan 1982 yılında İstanbul’da doğan Onur Büyüktopçu, Türk oyuncu, sunucu, cast direktörü ve menajerdir. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi Balkan göçmenidir. On sekiz yaşına kadar Karşıyaka'da yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. 2003 yılında Mete Horozoğlu ve Mert Asutay ile Shubuo reklamında oynadı.