Çift Kişilik Oda dizisine Onur Büyüktopçu dahil oldu! Onur Büyüktopçu kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Onur Büyüktopçu dahil oldu. Türk oyuncu, sunucu, cast direktörü ve menajer olan Onur Büyüktopçu dizide Kamil karakterine hayat verecek. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir? Onur Büyüktopçu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Onur Büyüktopçu kimdir?
24 Nisan 1982 yılında İstanbul’da doğan Onur Büyüktopçu, Türk oyuncu, sunucu, cast direktörü ve menajerdir. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.
Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi Balkan göçmenidir. On sekiz yaşına kadar Karşıyaka'da yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. 2003 yılında Mete Horozoğlu ve Mert Asutay ile Shubuo reklamında oynadı.
Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.[3] 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. 2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur. 2020'de Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı ve Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını aynı anda sunmuştur. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.
Onur Büyüktopçu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2007 Memleket Hikayeleri
2009 Hürmüz Gelin
2013 Romantik Komedi 2
2022 Burçlar