Çift Kişilik Oda dizisine Seren Şirince dahil oldu! Seren Şirince kimdir?

2014 yılında Tiyatro kariyerine Talimhane Tiyatrosunda Göl Kıyısı oyunu ile birlikte başlamıştır, oyunda kendisine Meltem Cumbul ve Yiğit Özşener gibi isimler eşlik etmiştir. Aynı yıl Eti Benim O reklamında yer aldı.

2015 yılında, yaz dizisi olarak başlayan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmaya başladı ve asıl tanınırlığını bu dizi ile elde etti. İlişki Durumu: Karışık dizisinin devamı niteliğinde olan İlişki Durumu: Evli adlı dizide tekrar Ayşegül karakterini canlandırarak ekranlara geri döndü.