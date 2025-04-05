Çift Kişilik Oda dizisine Seren Şirince dahil oldu! Seren Şirince kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Seren Şirince dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Seren Şirince dizide Begüm karakterine hayat verecek. Peki, Seren Şirince kimdir? Seren Şirince hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Seren Şirince kimdir?
15 Mart 1991 tarihinde Almanya'nın Kaiserslautern bölgesinde doğan Seren Şirince, Türk oyuncudur.
Ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Tiyatroya ufak yaşlarda; İzmir'de Han Tiyatrosunda Rüçhan Gürel'in eğitimleriyle başlamış ve daha sonra üniversite eğitimi devam ederken gelen teklif neticesinde 2012 yılında Araf Zamanı ve 2013 yılında Aşk Emek İster adındaki dizilerde oynamıştır.
2014 yılında Tiyatro kariyerine Talimhane Tiyatrosunda Göl Kıyısı oyunu ile birlikte başlamıştır, oyunda kendisine Meltem Cumbul ve Yiğit Özşener gibi isimler eşlik etmiştir. Aynı yıl Eti Benim O reklamında yer aldı.
2015 yılında, yaz dizisi olarak başlayan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmaya başladı ve asıl tanınırlığını bu dizi ile elde etti. İlişki Durumu: Karışık dizisinin devamı niteliğinde olan İlişki Durumu: Evli adlı dizide tekrar Ayşegül karakterini canlandırarak ekranlara geri döndü.
Son olarak 2019 yılında This Is Us dizisinden uyarlama olan Bir Aile Hikayesi adlı dizide ve Bir Banka Soygunu Komedisi adlı tiyatro oyununda Caprice karakteriyle yer aldı.
Seren Şirince 25 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz Tobias Sutter ile evlendi ve İngiltere'ye yerleşti. Seren Şirince bir müddet sonra eşi ile beraber Amerika Birleşik Devletlerine yerleşti.