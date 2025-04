Çift Kişilik Oda dizisine Seren Şirince dahil oldu! Seren Şirince kimdir?

Son olarak 2019 yılında This Is Us dizisinden uyarlama olan Bir Aile Hikayesi adlı dizide ve Bir Banka Soygunu Komedisi adlı tiyatro oyununda Caprice karakteriyle yer aldı.

Seren Şirince 25 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz Tobias Sutter ile evlendi ve İngiltere'ye yerleşti. Seren Şirince bir müddet sonra eşi ile beraber Amerika Birleşik Devletlerine yerleşti.