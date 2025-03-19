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  4. Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir?

Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir?

Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Serkan Tınmaz dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Serkan Tınmaz dizide Ferit karakterine hayat verecek. Peki, Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir? - Sayfa 1

Serkan Tınmaz kimdir?

16 Aralık 1986 yılında İstanbul’da doğan Serkan Tınmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

1986 yılında İstanbul'da doğan Serkan Tınmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

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Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir? - Sayfa 2

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başlamıştır. 2011 yılında Aşk ve Devrim filmi ile kariyerine adım atmış, birçok tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır.

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Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir? - Sayfa 3

Serkan Tınmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2011  Hayat Devam Ediyor

2013  Görüş Günü Kadınları

2013  Süper Matrak

2015  Adı Mutluluk

2015-2016   Beni Affet

2017-2018   Kalp Atışı

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Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir? - Sayfa 4

2018  Yuvamdaki Düşman

2019  Canevim

2020  Güvercin

2021  Menajerimi Ara

2021  Yalancı

2022-2024   Kızılcık Şerbeti

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