Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir?

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başlamıştır. 2011 yılında Aşk ve Devrim filmi ile kariyerine adım atmış, birçok tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır.