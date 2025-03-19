Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Serkan Tınmaz dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Serkan Tınmaz dizide Ferit karakterine hayat verecek. Peki, Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Serkan Tınmaz kimdir?
16 Aralık 1986 yılında İstanbul’da doğan Serkan Tınmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
1986 yılında İstanbul'da doğan Serkan Tınmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başlamıştır. 2011 yılında Aşk ve Devrim filmi ile kariyerine adım atmış, birçok tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır.
Serkan Tınmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2011 Hayat Devam Ediyor
2013 Görüş Günü Kadınları
2013 Süper Matrak
2015 Adı Mutluluk
2015-2016 Beni Affet
2017-2018 Kalp Atışı