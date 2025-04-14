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  4. Çift Kişilik Oda dizisinin Münevver’i Ayşe Tunaboylu kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?

Çift Kişilik Oda dizisinin Münevver’i Ayşe Tunaboylu kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Ayşe Tunaboylu Çift Kişilik Oda dizisinde Münevver karakterine hayat verecek. Ayşe Tunaboylu’nun hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Çift Kişilik Oda dizisinin Münevver’i Ayşe Tunaboylu kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 1

Ayşe Tunaboylu kimdir?

28 Mart 1962 tarihinde İstanbul’da doğan Ayşe Tunaboylu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

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Çift Kişilik Oda dizisinin Münevver’i Ayşe Tunaboylu kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 2

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Oğlu Can Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristidir.

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Çift Kişilik Oda dizisinin Münevver’i Ayşe Tunaboylu kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 3

Ayşe Tunaboylu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1997: Yasemince

1998: Ruhsar

1999: Salkım Hanımın Taneleri

1999: Yılan Hikâyesi

1999: İkinci Bahar

2000: Hiç Yoktan Aşk

2000: Çarli İş Başında

2001: Aşkım Aşkım

2001: Dedem, Gofret ve Ben

2002: Yıldızların Altında

2004: Aliye

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Çift Kişilik Oda dizisinin Münevver’i Ayşe Tunaboylu kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 4

2004: Balans ve Manevra

2006: Aynı Çatı Altında

2007: Zincirbozan

2008-2009: Yol Arkadaşım

2009: Geniş Aile

2010: Çakıl Taşları

2011-2012: İffet

2013: Galip Derviş Perihan Sokak

2013: Umutsuz Ev Kadınları

2013: Şeytan-ı Racim

2014: Hayat Ağacı

2014: Yasak

2014: Cinayet

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