Çift Kişilik Oda dizisinin Münevver’i Ayşe Tunaboylu kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Ayşe Tunaboylu Çift Kişilik Oda dizisinde Münevver karakterine hayat verecek. Ayşe Tunaboylu’nun hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ayşe Tunaboylu kimdir?
28 Mart 1962 tarihinde İstanbul’da doğan Ayşe Tunaboylu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Oğlu Can Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristidir.
Ayşe Tunaboylu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1997: Yasemince
1998: Ruhsar
1999: Salkım Hanımın Taneleri
1999: Yılan Hikâyesi
1999: İkinci Bahar
2000: Hiç Yoktan Aşk
2000: Çarli İş Başında
2001: Aşkım Aşkım
2001: Dedem, Gofret ve Ben
2002: Yıldızların Altında
2004: Aliye