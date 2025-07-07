Çok Uzak, Çok Yakın dizisinin kadrosuna Zerrin Tekindor dahil oldu! Zerrin Tekindor kimdir?
Çok Uzak, Çok Yakın dizisinin kadrosuna Zerrin Tekindor dahil oldu. Türk ressam ve oyuncu olan Zerrin Tekindor dizide İlter karakterine hayat verecek. Peki, Zerrin Tekindor kimdir? Zerrin Tekindor hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Zerrin Tekindor kimdir?
5 Ağustos 1964 tarihinde Balıkesir’de doğan Zerrin Tekindor, Türk ressam ve oyuncudur.
2004, 2010 ve 2014 yıllarında Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü. Tiyatro kariyeri ile birlikte resim kariyerini sürdürdü ve pek çok kişisel sergi açtı. Aşk-ı Memnu dizisindeki "Matmazel" rolü ile geniş kitlelerce tanındı.
5 Ağustos 1964 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yükseköğrenimini 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.
1985-1987 yıllarında Adana Devlet Tiyatrosu'nda stajyer oyuncu olarak görev aldı. 1987-2003 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Çamaşırhane, Ferhat İle Şirin, Göğe Açılan Pencere, Büyük Aşıkların Sonuncusu, Gürültülü Patırtılı bir Hikâye, Ölüm, Aşk Öldürür, Geyikler Lanetler oyunlarında rol aldı.
Zerrin Tekindor Ankara'da tiyatro kariyerine devam ederken 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümüne özel öğrenci olarak devam etti; Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim gördü. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam atölyelerinde çalıştı. Tiyatro kariyerine devam ederken İstanbul, Ankara'da kişisel sergiler açtı, yurt dışında sanat fuarlarına katıldı.
2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol aldı. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki "Anna Andreyevna" rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki "Annette Reille" rolü ile ve 2014 yılında oğlu Hira Tekindor'un yönettiği Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki "Martha" rolü ile Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü.
2003 yılından itibaren çeşitli televizyon dizilerinde yer aldı. Bir İstanbul Masalı'nda Deniz, Aşk-ı Memnu da "Matmazel" karakterlerini canlandırdı. Aşk-ı Memnu "Matmazel" rolü nedeniyle yıllarca Matmazel olarak anılmıştır.
Tekindor, 2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda rol aldı. Oyun, Globe to Globe Festivali kapsamında Londra'da Shakespeare Globe Tiyatrosunda sahnelendi.