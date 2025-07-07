Çok Uzak, Çok Yakın dizisinin kadrosuna Zerrin Tekindor dahil oldu! Zerrin Tekindor kimdir?

Zerrin Tekindor Ankara'da tiyatro kariyerine devam ederken 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümüne özel öğrenci olarak devam etti; Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim gördü. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam atölyelerinde çalıştı. Tiyatro kariyerine devam ederken İstanbul, Ankara'da kişisel sergiler açtı, yurt dışında sanat fuarlarına katıldı.

2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol aldı. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki "Anna Andreyevna" rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki "Annette Reille" rolü ile ve 2014 yılında oğlu Hira Tekindor'un yönettiği Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki "Martha" rolü ile Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü.