DCT, CVT ve DSG şanzımanlara büyük zarar veriyor; Manuel otomobilde asla sorun çıkarmıyor.
Eğer otomatik vites türüne sahip bir aracınız varsa park ettiğiniz sırada yaptığınız bu hata şanzıman kutusunu resmen bozuyor.
Pratik ve konforlu sürüş imkanı sunduğu için milyonlarca kişinin tercihi otomatik vites araçtan yana oluyor.
Manuel vitese kıyasla fazla yakıt tükettiği ve bakımları daha masraflı olduğu gerekçesiyle ilk yıllarda çok tercih edilmese de artık otomatik vites sürücülerin gözdesi olmuş durumda.
VİTESİN ADETA ÖMRÜNÜ YİYİYOR
Fakat üretimi hangi ülke ya da tür olursa olsun otomatik viteslerin adeta katili sayılabilecek bir hata var.