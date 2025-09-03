Defence News Top 100 For listesindeki 5 Türk; Listeyi gören şaşıyor. Parmak ısırtan başarı
Dünyaca ünlü people.defensenews.com Türkiye’den 5 savunma sanayi şirketinin de yer aldığı Defence News Top 100 For’u açıkladı.
2025 yılının en büyük savunma şirketleri listesi açıklandı ve Türk firmaları listedeki yerlerini korudu.
ABD merkezli yayın organı Defense News tarafından her yıl hazırlanan "Top 100" listesinde, bu yıl da 5 Türk savunma ve havacılık sanayii şirketi yer aldı.
TÜRKİYE’NİN 5 DEVİ LİSTEDE
savunmasanayist.com’da derlenen bilgiye göre Türkiye’den Defence News Top 100 For listesine giren 5 savunma sanayi şirketi şöyle: