Deha dizisine Emir Benderlioğlu dahil oldu! Emir Benderlioğlu kimdir?

Âdem'in Trenleri adlı filmde Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterini canlandırdı. 2008 yılında yayımlanan, Medyapım dizisi olan Dedektif Biraderler adlı dizide başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. 2008-2010 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu, fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır.