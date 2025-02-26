  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor! Ertan Saban kimdir?

Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor! Ertan Saban kimdir?

Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor. Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ertan Saban dizide Esma karakterini canlandıracak. Peki, Ertan Saban kimdir? Ertan Saban hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor! Ertan Saban kimdir? - Sayfa 1

Ertan Saban kimdir?

4 Aralık 1977 yılında Üsküp’te doğan Ertan Saban, Türk asıllı Makedon oyuncudur. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, uzun süre Makedonya Türk Tiyatrosu'nda sahne aldı. Türkiye'deki ilk önemli çıkışını 2003 yılında Sultan Makamı dizisiyle yaptı. Ardından Elveda Rumeli dizisinde Aleks karakteriyle geniş bir kitleye ulaştı. Kariyeri boyunca Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata gibi filmlerde önemli roller üstlendi. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi dizilerde de izleyici karşısına çıktı.

1 | 5
Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor! Ertan Saban kimdir? - Sayfa 2

Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol aldı. İlk eşi İnci Saban'ı 2009 yılında kanserden kaybeden Ertan Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.

2007 yılında Malt grubunun 'Deprem' adlı şarkısının klipinde Demet Evgar ile beraber oynamıştır.

2 | 5
Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor! Ertan Saban kimdir? - Sayfa 3

Ertan Saban hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2001   Vo svetot na bajkite

2003   Sultan Makamı

2004  Azize  Levent

2005   Savcının Karısı

2006-2007   Sağır Oda

2007-2009   Elveda Rumeli

2010   Kılıç Günü

2011     Bir Kadın Tanıdım

2011     Karakol

2012-2013      Sakarya Fırat

2013    Görüş Günü Kadınları

2014   Hatasız Kul Olmaz

2015    Mutlu Ol Yeter

2015-2016      Büyük Sürgün Kafkasya

2015-2016      Kurtlar Vadisi Pusu

2015    Burada Laf

2018   Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2019    Avlu

2020  Gel Dese Aşk

2022   Son Nefesime Kadar

2022-2023    Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2024  Kötü Kan

2025   Deha

3 | 5
Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor! Ertan Saban kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2021    Şeref Bey

2022   Yakamoz S-245

2023   Dünya Bu

2023   Akif

Yakında        Fer

4 | 5