Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor! Ertan Saban kimdir?

Ertan Saban kimdir?

4 Aralık 1977 yılında Üsküp’te doğan Ertan Saban, Türk asıllı Makedon oyuncudur. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, uzun süre Makedonya Türk Tiyatrosu'nda sahne aldı. Türkiye'deki ilk önemli çıkışını 2003 yılında Sultan Makamı dizisiyle yaptı. Ardından Elveda Rumeli dizisinde Aleks karakteriyle geniş bir kitleye ulaştı. Kariyeri boyunca Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata gibi filmlerde önemli roller üstlendi. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi dizilerde de izleyici karşısına çıktı.