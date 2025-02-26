Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor! Ertan Saban kimdir?
Deha dizisine Ertan Saban konuk oluyor. Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ertan Saban dizide Esma karakterini canlandıracak. Peki, Ertan Saban kimdir? Ertan Saban hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ertan Saban kimdir?
4 Aralık 1977 yılında Üsküp’te doğan Ertan Saban, Türk asıllı Makedon oyuncudur. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, uzun süre Makedonya Türk Tiyatrosu'nda sahne aldı. Türkiye'deki ilk önemli çıkışını 2003 yılında Sultan Makamı dizisiyle yaptı. Ardından Elveda Rumeli dizisinde Aleks karakteriyle geniş bir kitleye ulaştı. Kariyeri boyunca Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata gibi filmlerde önemli roller üstlendi. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi dizilerde de izleyici karşısına çıktı.
Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol aldı. İlk eşi İnci Saban'ı 2009 yılında kanserden kaybeden Ertan Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.
2007 yılında Malt grubunun 'Deprem' adlı şarkısının klipinde Demet Evgar ile beraber oynamıştır.
Ertan Saban hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2001 Vo svetot na bajkite
2003 Sultan Makamı
2004 Azize Levent
2005 Savcının Karısı
2006-2007 Sağır Oda
2007-2009 Elveda Rumeli
2010 Kılıç Günü
2011 Bir Kadın Tanıdım
2011 Karakol
2012-2013 Sakarya Fırat
2013 Görüş Günü Kadınları
2014 Hatasız Kul Olmaz
2015 Mutlu Ol Yeter
2015-2016 Büyük Sürgün Kafkasya
2015-2016 Kurtlar Vadisi Pusu
2015 Burada Laf
2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2019 Avlu
2020 Gel Dese Aşk
2022 Son Nefesime Kadar
2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2024 Kötü Kan
2025 Deha