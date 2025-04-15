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  4. Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu! Cemal Toktaş kimdir?

Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu! Cemal Toktaş kimdir?

Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Cemal Toktaş filmde Kudret Karadağ karakterine hayat verecek. Peki, Cemal Toktaş kimdir? Cemal Toktaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu! Cemal Toktaş kimdir? - Sayfa 1

Cemal Toktaş kimdir?

14 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Cemal Toktaş, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

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Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu! Cemal Toktaş kimdir? - Sayfa 2

Cemal Toktaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2003 Evlat

2004 24 Saat

2004 Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2006-2007 Sıla

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Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu! Cemal Toktaş kimdir? - Sayfa 3

2009 Kara Köpekler Havlarken

2009 Güneşi Gördüm

2009 Yeşilçam

2009 Adını Sen Koy

2010 Doktorlar

2011 Tövbeler Tövbesi

2012-2014 Böyle Bitmesin

2014-2015 Yılanların Öcü

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Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu! Cemal Toktaş kimdir? - Sayfa 4

2014 Köpek

2017-2018 Meryem

2018 Bizim Hikaye

2019 Vurgun

2020 Uyanış: Büyük Selçuklu

2020 Kar Kırmızı

2021 Yalancı

2022 Garip Bülbül

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