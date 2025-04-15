Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu! Cemal Toktaş kimdir?
Dehşet Bey filmine Cemal Toktaş dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Cemal Toktaş filmde Kudret Karadağ karakterine hayat verecek. Peki, Cemal Toktaş kimdir? Cemal Toktaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Cemal Toktaş kimdir?
14 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Cemal Toktaş, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.
Cemal Toktaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2003 Evlat
2004 24 Saat
2004 Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2006-2007 Sıla
2009 Kara Köpekler Havlarken
2009 Güneşi Gördüm
2009 Yeşilçam
2009 Adını Sen Koy
2010 Doktorlar
2011 Tövbeler Tövbesi
2012-2014 Böyle Bitmesin
2014-2015 Yılanların Öcü