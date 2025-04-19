Dehşet Bey filmine Onur Özaydın dahil oldu! Onur Özaydın kimdir?
Dehşet Bey filmine Onur Özaydın dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Onur Özaydın’ın hayatı ve hangi projelerde yer aldığı merak ediliyor. Peki, Onur Özaydın kimdir? Onur Özaydın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Onur Özaydın kimdir?
6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul’da doğan Onur Özaydın tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Kadir Has Üniversitesinde Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamladı.
Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Onur Özaydın, 2009yılından itibaren Cihangir'de Bi Ev, Babam Sınıfta Kaldı, Kertenkele, Emanet, Kalbim Ege'de Kaldı, Savaşçı gibi birçok film ve dizide rol aldı.
Onur Özaydın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Prens (2022)
Yargı (2021)
Savaşçı (2017-2019)
Aşk Masalı (2018)