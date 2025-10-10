Dengeler alt üst oldu! THE en iyi Türk üniversiteleri açıkladı: İlk 500'e sadece 4 üniversite girdi

THE, merakla beklenen 2026 üniversite sıralamalarını açıkladı. Öğretim, araştırma oranı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm gibi kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanan listede Türk Üniversitelerinin sıralaması da dikkat çekti. İlk 500 içerisinde 4 üniversitemiz girebildi. İşte THE tarafından açıklanan en iyi üniversiteler listesi: