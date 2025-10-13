Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! İşte ülke ülke ortalama yaşam süreleri... Türkiye şaşırttı

World Health Organization (WHO), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2024 raporlarına göre, dünya genelinde ortalama yaşam süresi ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişiyor. Sağlık hizmetlerine erişim, beslenme alışkanlıkları ve yaşam kalitesi gibi faktörler, bu farkın temel belirleyicileri arasında yer alıyor.