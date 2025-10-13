Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! İşte ülke ülke ortalama yaşam süreleri... Türkiye şaşırttı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası ve UNDP’nin 2024 dataları kapsamında ülkelerin ortalama yaşam süreleri ortaya çıktı. Veriler, sağlık sistemleri, yaşam şartları ve sosyoekonomik farkların ömür uzunluğu üzerindeki tesirini bir kez daha gün yüzüne çıkardı
World Health Organization (WHO), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2024 raporlarına göre, dünya genelinde ortalama yaşam süresi ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişiyor. Sağlık hizmetlerine erişim, beslenme alışkanlıkları ve yaşam kalitesi gibi faktörler, bu farkın temel belirleyicileri arasında yer alıyor.
