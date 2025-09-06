Dünyada en çok çalışana sahip 10 şirket açıklandı! Türkiye'den 4 şirket ilk 1000'e girdi

Küresel ölçekte en fazla istihdam sağlayan şirketler belli oldu. 2,1 milyon kişiye iş imkânı sunan Walmart ilk sırada yer alırken, onu Amazon ve Çinli BYD takip etti. Türkiye’den ise Koç Holding en büyük işveren olarak öne çıktı ancak küresel sıralamada 187. basamakta kendine yer buldu. BİM, Sabancı Topluluğu ve Türk Hava Yolları da Koç Holding’in ardından listeye giren diğer Türk şirketleri oldu.