Dünyada en çok trafik sorunuyla karşı karşıya kalan 20 ülke; Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Numbeo’nun 2025 senesi trafik yoğunluğu araştırması, global anlamda yol altyapısı ve şehir planlamasının ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Trafik talebinin mevcut kapasiteyi aşmasıyla meydana gelen yoğunluk düşük hızlar, uzayan yolculuk süreleri ve kilometreleri bulan araç kuyruklarıyla milyonlarca insanın gündelik hayatını etkiliyor. Yeni liste, hangi ülkelerde trafiğin artık bir yaşam rutini haline geldiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.