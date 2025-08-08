Dünya'da en fazla turist çeken 10 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin ziyaretçi sayısı ve sıralaması

Turizm, artık sadece tatil yapmanın ötesinde bir deneyim arayışı. Ziyaretçiler, gittikleri ülkelerde yalnızca deniz ve güneş değil; aynı zamanda tarihî yapılar, kültürel etkinlikler, yerel lezzetler ve alışveriş gibi çok katmanlı deneyimler yaşıyor. Bu da dünyanın bazı ülkelerini küresel turizm merkezleri hâline getiriyor. Fransa’nın romantik sokaklarından, İtalya’nın tarih kokan şehirlerine; Çin’in antik mirasından, ABD’nin mega şehirlerine uzanan bu liste, kültürel zenginlik ile ekonomik gücün nasıl iç içe geçtiğini de gözler önüne seriyor. Dünyada en çok turist çeken 10 ülke, yalnızca seyahat edenleri değil; aynı zamanda dev bir ekonomiyi ve diplomatik yumuşak gücü de temsil ediyor. İşte dünyanın en fazla ziyaretçi çeken 10 ülkesi: