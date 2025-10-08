Dünyanın çok gökdelenine sahip 20 ülkesi açıklandı! Türkiye listeye bu sıralamadan girdi

2025 datalarına göre Çin, 150 metreden yüksek 3.492 gökdeleniyle global gökyüzü manzarasına adını zirveye yazdırdı. ABD, 905 gökdelenle ikinci sırada yer alırken, Türkiye de bilhassa İstanbul’daki yeni projelerle Avrupa’nın en hızlı yükselen şehirlerinden biri durumuna geldi. Hong Kong ve Shenzhen Çin’in, New York ve Chicago ise ABD’nin gökdelen başkentleri olarak öne çıkıyor. İşte en çok gökdelene sahip 20 ülke: