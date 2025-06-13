Dünyanın en büyük tank filosuna sahip 20 ülkesi açıklandı: Türkiye sıralaması şaşırttı

Pek çok savaş uzmanına göre 3. dünya savaşının tüm hazırlıkları yavaş yavaş tamamlanıyor. Orta Doğu karışık. Rusya Ukrayna arasındaki savaş zaten devam ediyor. Şimdi de İsrail'in İran'a saldırıları söz konusu. Bu noktada ülkelerin askeri güçleri de gündemden düşmüyor. Askeri güçlerin başında da tanklar geliyor. Peki hangi ülkenni kaç adet tankı bulunuyor. İşte Global Firepower verilerine göre dünyanın en büyük tank filosuna sahip 20 ülkesi: