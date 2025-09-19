  1. Ekonomim
  4. Dünyanın en büyük uçakları korkunuzu tetikliyor; Türkiye’nin de envanterinde var.

Aralarında iyi bilinen Airbus A380’in de yer aldığı devasa uçaklar boyutlarıyla ürkütüyor.

Başta sivil hava taşımacılığı olmak üzere askeri operasyonlarda kullanılan uçakların büyüklükleri dikkat çekiyor.

Yangın söndürme operasyonlarında da kullanılan uçaklar taşıma kapasiteleriyle sınıflandırılıyor.

Dünyanın en büyük uçaklarının derlendiği listeye göre Türkiye’nin de envanterinde bulunan uçaklar var.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 UÇAĞI

İşte devasa boyutlarıyla dünyanın en büyük 5 uçağı:

 

