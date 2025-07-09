Dünyanın en çok kullanılan 9 yapay zeka uygulaması açıklandı! Türk şirket de listede yer aldı

Yapay zeka kullanımı pek çok alanda yaygınlaşıyor. Kod yazma, görsel oluşturma, sohbet etme, bilgi alma ve fazlası... Neredeyse her gün farklı bir yapay zeka aracı ortaya çıkıyor. Bu noktada artık yapay zeka uygulamaları arasında yarış olmaya başladı. Backlinko ve AICPB'den edinilen bilgilere göre dünyanın en çok kullanılan yapay zeka uygulamaları açıklandı. İşte içerisinde Türk bir şirketinde bulunduğu dünyanın en çok kullanılan 9 yapay uygulaması: