Dünyanın en çok satan 10 EV markası açıklandı! Elon Musk dalga geçmişti, Tesla'yı tahtından etti

Otomobil pazarı elektrikli araçların girmesiyle birlikte şekil değiştirirken bu araçların pastadaki payı da giderek artıyor. Geçtiğimiz sene EV araç satışlarında büyük bir rekor kırıldı. İlk sırada ise Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın dalga geçtiği bir Çin markası ye aldı. işte dünyanın en çok satan 10 EV markası: