Dünyanın en değerli 10 giyim şirketi açıklandı: İlk iki sırada Fransızlar yer aldı

Dior, Celine, Loewe, Givenchy, Fendi ve Marc Jacobs gibi markalarıyla dikkat çeken LVMH, 291,2 milyar dolarlık piyasa sınırına ulaşarak Fransız rakibi Hermès’i 34 milyar dolar farkla geride bıraktı. Lüks devi, Beverly Hills’teki konumunu da güçlendirerek büyük bir Louis Vuitton mağazası, kültür kampüsü ve yeni bir Tiffany amiral gemisi ile sektördeki hızını artırmayı hedefliyor.