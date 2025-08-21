  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Dünyanın en değerli 50 inşaat şirketleri açıklandı! Listede sadece 1 Türk şirketi var

Dünyanın en değerli 50 inşaat şirketleri açıklandı! Listede sadece 1 Türk şirketi var

Dünyanın en büyük inşaat şirketleri sıralandı; zirvede Fransız devi Vinci yer alırken, Türkiye’den listeye giren tek bir şirket girebildi.

Dünyanın en değerli 50 inşaat şirketleri açıklandı! Listede sadece 1 Türk şirketi var - Sayfa 1

Companiesmarketcap verilerine küresel inşaat sektörünün en değerli şirketleri belli oldu. Zirvede 85 milyar dolarlık piyasandeğeriyle Vinci bulunurken, onu Larsen & Toubro ve D.R. Horton takip etti. 176 şirketin yer aldığı listede Türkiye’yi ise yalnızca bir şirket temsil etti. İşte dünyanın en değerli 50 inşaat şirketi:

1 | 52
Dünyanın en değerli 50 inşaat şirketleri açıklandı! Listede sadece 1 Türk şirketi var - Sayfa 2

1. Vinci (Fransa) – $84.06 B

2 | 52
Dünyanın en değerli 50 inşaat şirketleri açıklandı! Listede sadece 1 Türk şirketi var - Sayfa 3

2. Larsen & Toubro (Hindistan) – $56.94 B

3 | 52
Dünyanın en değerli 50 inşaat şirketleri açıklandı! Listede sadece 1 Türk şirketi var - Sayfa 4

3. D. R. Horton (ABD) – $48.70 B

4 | 52