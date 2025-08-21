Dünyanın en değerli 50 inşaat şirketleri açıklandı! Listede sadece 1 Türk şirketi var

Companiesmarketcap verilerine küresel inşaat sektörünün en değerli şirketleri belli oldu. Zirvede 85 milyar dolarlık piyasandeğeriyle Vinci bulunurken, onu Larsen & Toubro ve D.R. Horton takip etti. 176 şirketin yer aldığı listede Türkiye’yi ise yalnızca bir şirket temsil etti. İşte dünyanın en değerli 50 inşaat şirketi: