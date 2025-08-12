  1. Ekonomim
Dünyanın en değerli şirketi oldu; İngiltere ile Almanya ekonomisinden daha değerliler!

ABD borsasında işlem gören ve dünyanın en değerli şirketi olan teknoloji devi İngiltere ve Almanya ekonomisini geride bıraktı.

Dünya genelinde yapay zeka çalışmalarının üzerinde yapıldığı ekran kartlarını üreten Nvidia’nın şirket değeri birçok rakibini geride bıraktı.

Trendaitr tarafından hazırlanan bir içerikte ise İngiltere ve Almanya’nın 1 yıllık üretimi ile şirketlerin değerleri karşılaştırıldı.

Nvidia’nın değeri iki ülke başta olmak üzere çok sayıda şirketi geride bıraktı. Listelenen şirketler ve 2 ülkenin sıralaması şöyle:

Dünyanın en değerli dijital platformu: NETFLIX

