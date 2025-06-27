Dünyanın en fazla İHA/SİHA'ya sahip 12 ülkesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı

Özellikle 2000'li yıllardan sonra pek çok ülke tarafından kullanılmaya başlayan İnsansız Hava Aracı ve İnsansız Silahlı Hava Aracı, gökyüzünde mutlak hakimiyete büyük bir katkı sunuyor ve savaşların gidişatına direkt etki ediyor. Türkiye de başta BAYKAR olmak üzere pek çok şirket ile İHA SİHA konusunda oldukça iddialı. İşte dünyanın en fazla İHA SİHA'ya sahip 12 ülkesi: