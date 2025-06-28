Dünyanın en güvenilir 12 havayolu şirketi 2025 için açıklandı! THY'nın sıralaması şaşırttı

Yaz sezonuna girilmesiyle beraber dünya genelindeki uçuşların sayısı da katlanırken yolcular en güvenilir havayolu şirketlerini merak ediyor. Her ne kadar uçak kazasında ölme riski 15 milyonda bir olsa da son zamanlarda özellikle sıklıkla uçak kazası haberlerini duyar olduk. Airline Ratings bu çerçevede dünyanın en güvenilir 12 havayolu şirketini 2025 yılı için açıkladı. İşte dünyanın en güvenilir 12 havayolu şirketi: