  4. Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı; Türkiye'den bir il listede... Ne İstanbul ne de Ankara

CEO World tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı. Buna göre Abu Dhabi zirvedeki yerini muhafaza ederken Türkiye'den de sadece bir ilimiz listede yer aldı.

Liste, yaşamak ve ziyaret etmek için en güvenli yerleri belirlemek amacıyla şehirleri suç istatistiklerini ve genel güvenlik algılarını kullanarak değerlendiren Ceo World'ün Güvenlik Endeksi'ne dayanarak hazırlandı. İşte dünyanın en güvenli 40 şehri:

01 Abu Dhabi, UAE - 97.7

02 Taipei, Taiwan - 97.5

03 Doha, Qatar - 97.4

