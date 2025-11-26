Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı; Türkiye'den bir il listede... Ne İstanbul ne de Ankara

Liste, yaşamak ve ziyaret etmek için en güvenli yerleri belirlemek amacıyla şehirleri suç istatistiklerini ve genel güvenlik algılarını kullanarak değerlendiren Ceo World'ün Güvenlik Endeksi'ne dayanarak hazırlandı. İşte dünyanın en güvenli 40 şehri: