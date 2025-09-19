Dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi açıklandı! İşte THY'nin sıralaması
Uluslararası havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, 2025 senesi yolcu değerlendirmeleri çerçevesinde ödüllerini açıkladı. Dünyanın en iyi havayolu unvanı bu yıl da Qatar Airways'in oldu.
Havacılık sektörünün en prestijli değerlendirme mecralarından Skytrax, 2025 yılı yolcu memnuniyeti anket sonuçlarını duyurdu. Milyonlarca yolcunun katılımıyla yapılan oylamalar sonucunda Qatar Airways, dünyanın en iyi havayolu şirketi seçildi. Skytrax’ın düzenlediği bu ödüller, doğrudan yolcu deneyimlerine dayalı olması nedeniyle havacılık endüstrisinde güvenilirliğin en kuvvetli göstergelerinden biri kabul ediliyor.