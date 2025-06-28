Dünyanın en iyi 100 dondurmacısı açıklandı! Türkiye'den listeye iki dondurmacı girdi

Yaz sıcaklarında serinlemek ve tatlı ihtiyacını karşılamak isteyenler ilk olarak dondurmaya başvurur. Hazır dondurmalar son yıllarda pastadaki paydan bir dilim koparmış olsa da hala açık dondurma satan dükkanlar tercih edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 dondurmacısını açıkladı. Listeye Türkiye'den sadece iki dondurmacı girebildi. İşte dünyanın en iyi 100 dondurmacısı