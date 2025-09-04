Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer alan 17 Türk üniversitesi! İlk sıra herkesi şaşırttı
AD Scientific Index 2026’ya göre dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında Türkiye’den 17 üniversite yer aldı.
Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği AD Scientific Index 2026 listesi açıklandı. Türkiye’den yalnızca 17 üniversitenin girebildiği sıralamada, ilk 500’de kendine yer bulan tek Türk üniversitesi Hacettepe oldu. ODTÜ, İTÜ, Koç ve Ankara Üniversitesi gibi köklü kurumlar da listede Hacettepe’nin ardından sıralandı.
