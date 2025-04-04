Dünya'nın en iyi 50 üniversitesi açıklandı! Türk Üniversiteleri'nin sıralaması şaşırttı
İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) dünya genelindeki üniversiteleri çeşitli kriterlere göre derecelendiren bağımsız bir yükseköğretim analiz firmasıdır. 1990 senesinde hayata geçirilmiştir. En çok takip edilen analizi, her sene paylaştığı QS World University Rankings (Dünya Üniversite Sıralaması)’dır.
QS üniversite sıralamaları; üniversitelerin akademik itibarı, işveren itibarı, öğretim üyesi/öğrenci oranı, araştırma etkisi (atıf sayısı), uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci oranı gibi birçok kriteri göz önünde bulundurur.
Global düzeyde öğrenciler, akademisyenler ve işverenler tarafından referans alınan en saygın üniversite sıralama sistemlerinin başında gelir. Rakipleri arasında Times Higher Education (THE) ve Shanghai Ranking (ARWU) gibi sıralamalar bulunur. Bu çerçevede 2025 yılının en iyi 50 üniversitesi de açıklandı. İşte dünyanın en iyi 50 üniversitesi:
DÜNYA'NIN EN İYİ 50 ÜNİVERSİTESİ
2025 yılı için QS Dünya Üniversite Sıralamaları'na göre en iyi 50 üniversite ve bulundukları ülkeler aşağıdaki gibidir: