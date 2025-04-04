Dünya'nın en iyi 50 üniversitesi açıklandı! Türk Üniversiteleri'nin sıralaması şaşırttı

Global düzeyde öğrenciler, akademisyenler ve işverenler tarafından referans alınan en saygın üniversite sıralama sistemlerinin başında gelir. Rakipleri arasında Times Higher Education (THE) ve Shanghai Ranking (ARWU) gibi sıralamalar bulunur. Bu çerçevede 2025 yılının en iyi 50 üniversitesi de açıklandı. İşte dünyanın en iyi 50 üniversitesi: