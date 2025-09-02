Dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip 20 ülke; Türkiye’deki öğrenciler valizini toplayıp gidiyor

EĞİTİM KALİTESİ PARMAK ISIRTAN 20 ÜLKE

Başarılı mezunların iş dünyasında hızlı yükselişi ise kaliteli eğitimin toplumsal refaha doğrudan katkısını gözler önüne seriyor. @stats_feed tarafından derlenen bilgiye göre dünyada en kaliteli eğitim sistemine sahip hatta ülkemizden de öğrenci çeken 20 ülke şöyle: