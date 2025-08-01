Dünyanın en iyi savaş uçağı seçildi. Türkiye’nin de envanterinde var

F-16V Block 70

İlk resmi uçuşunu 1974 yılında gerçekleştiren ve General Dynamics tarafından üretilen F-16 savaş uçağı, 1978 yılında hizmete alınmıştır. F-16’ların üretim hakkı 1993 yılında Lockheed firmasına satılmış ve daha sonra Lockheed firması Martin Marietta ile birleşerek Lockheed Martin adını almıştır. 4. nesil savaş uçağı olan F-16, ABD’li Lockheed Martin tarafından üretimi devam eden ve çok sayıda versiyona sahip bir uçak. Aynı zamanda, 2. Dünya Savaşı sonrası üretilen uçaklar arasında MIG-21 ve F-4 Phantom-II’den sonra en çok üretilen savaş uçağıdır. Dünyanın en çok tercih edilen savaş uçaklarından biri olan F-16, küresel savaş uçakları filosunun yaklaşık %15’ini oluşturuyor.

İlk üretildiğinde hafif avcı uçağı olarak geliştirilen F-16, zamanla çok amaçlı avcı uçağı haline gelmiştir. 9G kuvvete dayanıklı ilk avcı uçağı olan F-16, aynı zamanda elektronik kumandalı uçuş sistemine sahip ilk savaş uçağıdır.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde toplam 238 adet F-16 savaş uçağı bulunmaktadır. Bunlar; 37 adet Block 30, 101 adet Block 40, 71 adet Block 50 ve 29 adet Block 50+ modelidir. Block 40 ve Block 50 modelleri modernizasyon çalışmaları doğrultusunda Block 50+ seviyesine yükseltilmiştir. Block 30’lar ise Block 40 ve Block 50’den çıkan, uygun olan sistemlerle modernize edilmiştir. Türkiye, 40 adet F-16V Block 70 savaş uçağı tedarikinin yanı sıra mevcut F-16’larını yerli imkanlarla modernize etmeyi planlamaktadır.

Üst düzey manevra kabiliyetine sahip F-16’lar en son gerçekleştirilen modernizasyon sonucu ortaya çıkan 4.5 nesil F-16 Viper Block 70 modeliyle son derece önemli yetenekler kazandı. Bu sayede F-16 savaş uçaklarının ömrü 2060’lı yıllara kadar uzatılmış oldu.