Dünyanın en iyi savaş uçağı seçildi. Türkiye’nin de envanterinde var
Dünya ülkelerinin olası savaşlara karşı tercih ettiği savaş uçakları arasında en iyileri belli oldu.
Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya savaşa hazırlanıyor. Yıllardır 3. Dünya Savaşı söylentisiyle ülkeler savunma sanayilerini ve ekonomilerini savaşa hazırlıyor.
Bu noktada Türkiye yerli savunma sanayi ürünlerine ağırlık verirken hava savunma sistemlerini güçlendirdi. Ayrıca savaş uçakları kadrosunu geliştirmek de bir diğer hazırlık dahilinde.
DÜNYANIN EN İYİ SAVAŞ UÇAKLARI
mechtekno.com’daki bilgiye göre Türkiye’nin de envanterinde bulunan dünyanın en iyi savaş uçakları listesi şu şekilde:
F-16V Block 70
İlk resmi uçuşunu 1974 yılında gerçekleştiren ve General Dynamics tarafından üretilen F-16 savaş uçağı, 1978 yılında hizmete alınmıştır. F-16’ların üretim hakkı 1993 yılında Lockheed firmasına satılmış ve daha sonra Lockheed firması Martin Marietta ile birleşerek Lockheed Martin adını almıştır. 4. nesil savaş uçağı olan F-16, ABD’li Lockheed Martin tarafından üretimi devam eden ve çok sayıda versiyona sahip bir uçak. Aynı zamanda, 2. Dünya Savaşı sonrası üretilen uçaklar arasında MIG-21 ve F-4 Phantom-II’den sonra en çok üretilen savaş uçağıdır. Dünyanın en çok tercih edilen savaş uçaklarından biri olan F-16, küresel savaş uçakları filosunun yaklaşık %15’ini oluşturuyor.
İlk üretildiğinde hafif avcı uçağı olarak geliştirilen F-16, zamanla çok amaçlı avcı uçağı haline gelmiştir. 9G kuvvete dayanıklı ilk avcı uçağı olan F-16, aynı zamanda elektronik kumandalı uçuş sistemine sahip ilk savaş uçağıdır.
Türk Hava Kuvvetleri envanterinde toplam 238 adet F-16 savaş uçağı bulunmaktadır. Bunlar; 37 adet Block 30, 101 adet Block 40, 71 adet Block 50 ve 29 adet Block 50+ modelidir. Block 40 ve Block 50 modelleri modernizasyon çalışmaları doğrultusunda Block 50+ seviyesine yükseltilmiştir. Block 30’lar ise Block 40 ve Block 50’den çıkan, uygun olan sistemlerle modernize edilmiştir. Türkiye, 40 adet F-16V Block 70 savaş uçağı tedarikinin yanı sıra mevcut F-16’larını yerli imkanlarla modernize etmeyi planlamaktadır.
Üst düzey manevra kabiliyetine sahip F-16’lar en son gerçekleştirilen modernizasyon sonucu ortaya çıkan 4.5 nesil F-16 Viper Block 70 modeliyle son derece önemli yetenekler kazandı. Bu sayede F-16 savaş uçaklarının ömrü 2060’lı yıllara kadar uzatılmış oldu.