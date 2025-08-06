Dünyanın en iyi tankları açıklandı. Devlerin sıralandığı listede Altay da yer alıyor.
Dünya üzerinde üretilmiş en iyi tankların derlendiği listede yerli ve milli üretim Altay tankı da sıralandı.
Tanklar, kara ordularının taarruz gücünü belirleyen en kritik unsurlar arasında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geliştirilen ana muharebe tankları, günümüzde modern orduların belkemiğini oluşturuyor.
Gelişmiş zırh, ateş gücü, hareket kabiliyeti ve elektronik sistemlerle donatılan bu tanklar, hem piyade birlikleriyle entegre çalışabiliyor hem de bağımsız operasyonlarda görev alabiliyor.
LİSTEDE ALTAY DA VAR!
Uzmanlar, teknolojik yeniliklerle tankların etkinliğinin daha da arttığını vurguluyor. mechtekno.com tarafından derlenen bilgiye göre dünyanın en iyi ana muharebe tankları sıralandı.