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  4. Dünyanın en iyi tankları açıklandı. Devlerin sıralandığı listede Altay da yer alıyor.

Dünyanın en iyi tankları açıklandı. Devlerin sıralandığı listede Altay da yer alıyor.

Dünya üzerinde üretilmiş en iyi tankların derlendiği listede yerli ve milli üretim Altay tankı da sıralandı.

Dünyanın en iyi tankları açıklandı. Devlerin sıralandığı listede Altay da yer alıyor. - Sayfa 1

Tanklar, kara ordularının taarruz gücünü belirleyen en kritik unsurlar arasında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geliştirilen ana muharebe tankları, günümüzde modern orduların belkemiğini oluşturuyor.

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Dünyanın en iyi tankları açıklandı. Devlerin sıralandığı listede Altay da yer alıyor. - Sayfa 2

Gelişmiş zırh, ateş gücü, hareket kabiliyeti ve elektronik sistemlerle donatılan bu tanklar, hem piyade birlikleriyle entegre çalışabiliyor hem de bağımsız operasyonlarda görev alabiliyor.

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Dünyanın en iyi tankları açıklandı. Devlerin sıralandığı listede Altay da yer alıyor. - Sayfa 3

LİSTEDE ALTAY DA VAR!

Uzmanlar, teknolojik yeniliklerle tankların etkinliğinin daha da arttığını vurguluyor. mechtekno.com tarafından derlenen bilgiye göre dünyanın en iyi ana muharebe tankları sıralandı.

 

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Dünyanın en iyi tankları açıklandı. Devlerin sıralandığı listede Altay da yer alıyor. - Sayfa 4

Hazırlanan listedeki tanklar şu şekilde:

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