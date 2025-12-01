Dünyanın en pahalı caddeleri açıklandı! İstiklal Caddesi'nin listedeki yeri değişmedi
Cushman & Wakefield’ın 2025 “Dünya Geneli Ana Caddeler” raporu, küresel perakende piyasasında toparlanmanın sürdüğünü gösterdi. Rapora göre dünya genelinde cadde kiraları ortalama yüzde 4,2 arttı.
Cushman & Wakefield’ın 1988’den bu yana yayımladığı “Dünya Geneli Ana Caddeler” raporunun 2025 edisyonu yayımlandı. Analizler, küresel ölçekte incelenen pazarların yüzde 58’inde kira artışı gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Böylece dünya genelindeki ana cadde kira seviyeleri 2024’e kıyasla ortalama yüzde 4,2 yükselerek perakende sektöründeki canlılığın devam ettiğine işaret etti.
