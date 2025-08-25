Dünyanın en prestijli üniversiteleri açıklandı! İşte listeye giren Türk üniversiteleri

Global düzeyde üniversitelerin bilimsel üretkenlik ve akademik başarılarını değerlendiren Shanghai Ranking (ARWU) 2025 listesi yayımlandı. Türkiye’den 11 üniversite listeye girmeyi başardı. İstanbul Üniversitesi 501–600 bandında yer alarak ülkenin en yüksek sıralamasını elde etti. Onu 601–700 aralığında Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 701–800 aralığında Ankara Üniversitesi takip etti. Hacettepe, Koç, İTÜ ve Marmara gibi Türkiye’nin köklü kurumları da listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en prestijli üniversiteleri listesine giren 11 Türk üniversitesi: