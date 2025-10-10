Dünyanın en temiz 20 havayolu şirketi. İlk 3’ü hijyenin kitabını baştan yazıyor
Dünyanın çok sayıda ülkesine hizmet veren havayolu şirketleri arasından en temizi ve hijyenik olanları açıklandı.
Her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kabin temizliği, tuvalet hijyeni, koltuk düzeni ve yolcu konforu gibi kriterler dikkate alınıyor.
worldairlineawards.com’daki bilgiye göre 2025 yılını kapsayan listenin ilk üçünde yer alan şirketler, adeta hijyenin kitabını baştan yazdı. Japonya merkezli ANA All Nippon Airways, Katar merkezli Qatar Airways ve Güney Kore’nin gururu Asiana Airlines, temizlik ve hijyen konusundaki titizlikleriyle öne çıktı.
SADECE GÜVENLİK DEĞİL HİJYENİ DE ÖNEMSİYOR
Uçak içi dezenfeksiyon sistemlerinden personel eğitimine kadar her detayın düşünüldüğü bu firmalar, yolculara sadece güvenli değil, aynı zamanda tertemiz bir uçuş deneyimi sunuyor.