Dünyanın en yoğun trafiğe sahip 10 şehri açıklandı! İşte İstanbul'un sıralaması
New York, dünyanın en yoğun trafik şehirleri arasında zirvede. Kent sürücüleri yılda 101 saati yollarda kaybediyor.
Bloomberg Business’ın verilerine göre New York City, küresel ölçekte trafiğin en fazla zaman kaybına yol açtığı şehir oldu. Sürücüler yılda ortalama 101 saatini sıkışıklıkta geçirirken, bu gecikmeler yerel ekonomiye 9 milyar dolara yaklaşan bir maliyet yüklüyor. Dünyanın en gelişmiş toplu taşıma ağlarından birine sahip olmasına rağmen New York, İstanbul ve Şikago gibi metropolleri geride bırakarak listenin başında yer aldı.