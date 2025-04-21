Dünyanın en zengin 15 siyasi lideri açıklandı: Trump'a büyük şok!
Dünya genelinde siyasi liderlerin sadece siyasi güçleriyle değil, aynı zamanda servetleriyle de gündeme geldikleri bir gerçek. Ancak bu servetlerin nasıl hesaplandığı, hangi kaynaklara dayandığı ve ne kadar güvenilir olduğu soruları her zaman tartışma konusu oluyor. Yahoo Finance bu araştırma için devreye girdi
Gayrimenkuller, otomobiller, sanat eserleri gibi sahip oldukları taşınabilir ve taşınmaz varlıklar. Ailelerine veya kendilerine ait olan özel şirketler ya da hissedar oldukları kurumlar. Yahut ailesinden kalan servet. İşte tüm bu etmenler göz önünde bulundurularak dünyanın en zengin 15 lideri açıklandı:
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