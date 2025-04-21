Dünyanın en zengin 15 siyasi lideri açıklandı: Trump'a büyük şok!

Gayrimenkuller, otomobiller, sanat eserleri gibi sahip oldukları taşınabilir ve taşınmaz varlıklar. Ailelerine veya kendilerine ait olan özel şirketler ya da hissedar oldukları kurumlar. Yahut ailesinden kalan servet. İşte tüm bu etmenler göz önünde bulundurularak dünyanın en zengin 15 lideri açıklandı: