Dünyanın en zenginleri listesinde 35 Türk var!

Türk milyarderlerin serveti arttı

35 Türk dolar milyarderinin toplam serveti 79,4 milyar oldu. Geçen yıl listede yer alan 33 dolar milyarderinin toplam serveti 71,8 milyar dolar olmuştu.

Listede servetini en çok artıran, 800 milyon dolarla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı oldu. Listeye ilk kez geçen yıl giren Türkiye’nin en büyük özel savunma sanayi şirketi Baykar’ın büyük hissedarları Selçuk ve Haluk Bayraktar Kardeşlerin serveti de toplamda 1,1 milyar dolar arttı.

Türkiye listesinde en çok dolar milyarderinin olduğu rekor yılı 2023’tü ve listede tam 44 kişi vardı ve toplam servetleri 75,3 milyar dolara ulaşmıştı. Kişi sayısında gerilerken, toplam servetler bakımından bu yıl rekor yılı oldu.