Dünyanın en zenginleri listesinde 35 Türk var!
Forbes’un 2025 Küresel Dolar Milyarderleri listesinde bu yıl toplam serveti 79,4 milyar dolar olan 35 Türk yer aldı. Listede ilk sırada yer alan Murat Ülker 9. kez zirvedeki yerini korudu. Forbes Türkiye’nin yayınlanmaya başladığı 2005’ten bu yana 21’inci kez hazırlanan listede servetini Türkiye dışında kurulu şirketleri ile edinen dört isim de yer alıyor.
Forbes Dolar Milyarderleri listesi her yıl olduğu gibi 2025’te de nisan ayında güncellendi.
Listede 35 Türk dolar milyarderi yer alırken, sadece Kazım Türker ilk kez milyarderler ligine çıktı. Türker’i nisan ayında Forbes Türkiye’nin kapağına taşıyan enerji, gayrimenkul, sağlık ve madencilik alanlarındaki yatırımları milyoner olarak yer aldığı listeden milyarderler listesine yükselmesini sağladı.
Türk milyarderlerin serveti arttı
35 Türk dolar milyarderinin toplam serveti 79,4 milyar oldu. Geçen yıl listede yer alan 33 dolar milyarderinin toplam serveti 71,8 milyar dolar olmuştu.
Listede servetini en çok artıran, 800 milyon dolarla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı oldu. Listeye ilk kez geçen yıl giren Türkiye’nin en büyük özel savunma sanayi şirketi Baykar’ın büyük hissedarları Selçuk ve Haluk Bayraktar Kardeşlerin serveti de toplamda 1,1 milyar dolar arttı.
Türkiye listesinde en çok dolar milyarderinin olduğu rekor yılı 2023’tü ve listede tam 44 kişi vardı ve toplam servetleri 75,3 milyar dolara ulaşmıştı. Kişi sayısında gerilerken, toplam servetler bakımından bu yıl rekor yılı oldu.
Geleneksel sektörler servet kazandırdı
“Dolar milyarderi Türkler” listesinde yer alan isimlerin büyük çoğunluğunun servetinin kaynağı halen gıda, perakende, sanayi, enerji, gayrimenkul gibi geleneksel sektörler olurken, servetini teknoloji, yazılım, fintek gibi sektörlerden elde eden yeni isimler henüz milyarder olmadı: İki isim hariç!
Türkiye dışında ABD’den savunma ve havacılık şirketi Sierra Nevada Corp.’un hissedarları Eren ve Fatih Özmen çifti bu istisnayı bozdu.
Son yıllarda sayısı artan halka arzlarla listeye eklenen isimler sayılmazsa (Astor Enerji’nin sahibi Feridun Geçgel gibi) listede büyük bir değişim olmazken, yaş ortalaması da arttı. Milyarderler listesinin en genç ismi olan İpek Kıraç da bu yıl 40 yaşına girdi.
İşte Türk dolar milyarderleri!
1. Murat Ülker
• 5,5 Milyar Dolar
• Servet Kaynağı: Yıldız Holding
• Yaş: 66
Son üç yıldır servetini 5 milyar dolar sınırının üzerinde tutan Murat Ülker, bu yıl Türkiye’nin “en zengin insanı” unvanını dokuzuncu kez koruyor ve servetini 400 milyon dolar artırdı. Bu artışın ardında, Yıldız Holding şirketlerinin 2024’teki performansı yatıyor.
Yıldız Holding, ana iş segmenti olan atıştırmalık kategorisinde global bir oyuncu konumunda. Bisküvide de Türkiye, İngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır’da pazar lideri. Yıldız Holding’i alanında global bir oyuncuya dönüştüren adımların ilki 2008’de atıldı.
Murat Ülker’in servetinin büyük bölümü bu operasyonun merkezinde yer alan Pladis’ten geliyor. 2016’da kurulan şirketin adı, dünyanın her yerinden görülebilen bir takımyıldızı olan Ülker’in İngilizce ismi olan Pladies’ten esinlenilerek belirlendi. Sadece Pladis çatısı altında yer alan şirketler, 16 bin kişilik küresel bir ekiple faaliyet gösterdikleri ülkelerde, 4 milyar potansiyel müşteriye ulaşıyor.
Murat Ülker, yüzde 63’e ulaşan doğrudan ve dolaylı hisseleri ile Yıldız Holding’in en büyük hissedarı. Ancak grubun kaptanlığını 2020’de yeğeni Ali Ülker’e devretti.
Ülkenin en önemli sanat koleksiyonerinden biri olmasıyla da bilinen Murat Ülker, bu alanda eskisine kıyasla artık çok daha görünür oluyor.