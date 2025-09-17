Düşük vergi oranıyla iş kurması en kolay 17 ülke! Ne KDV var ne de gelir vergisi

İş kurmak isteyen girişimciler için en büyük engellerden biri yüksek vergiler oluyor. Ancak dünya üzerinde öyle ülkeler var ki, ne katma değer vergisi alıyor ne de gelir vergisi talep ediyor. Vergi avantajları sayesinde şirket kurmayı kolaylaştıran bu ülkeler, özellikle yatırımcılar ve serbest girişimciler için adeta bir cazibe merkezi haline geliyor. İşte düşük vergi oranıyla iş kurmanın en kolay olduğu 17 ülke…