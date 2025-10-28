Düzeni hiç bozmadılar; İşte yatırımcısına son 3 yıldır düzenli temettü dağıtan 22 şirket
Borsa yatırımcıları adına istikrar artık altın kadar değerli. Son üç yılda periyodik temettü dağıtarak yatırımcısına güven veren firmalar, bir kez daha uzun vadeli kazancın adresi oldu.
Piyasadaki dalgalanmalara rağmen temettü verimliliğiyle dikkat çeken firmalar belli oldu. Son üç senede sektörlerinde en yüksek temettü oranlarını açıklayan bu şirketler, yalnızca kâr değil, devam edilebilir kazanç isteyen yatırımcıların gözdesi hâline geldi. Periyodik ödemeleriyle güven aşılayan bu hisseler, “uzun vadede sabreden kazanır” sözünü bir kez daha ispatladı. İşte son üç senede en çok temettü dağıtan hisseler