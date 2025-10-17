  1. Ekonomim
El freni telini koparan hatayı her şoför yapıyor; Birden ortada bırakma tehlikesi var

Otomobil kullanan sürücülerin kulak arkası ettiği kullanım hatası otomobillerin el frenini koparabiliyor.

Otomobillerde güvenliğin temel unsurlarından biri olan el freni, aracın sabit konumda kalmasını sağlayan önemli bir sistemdir. Genellikle yokuşta park sırasında ya da aracın uzun süre hareketsiz kalacağı durumlarda devreye alınır.

Mekanik ya da elektronik olarak çalışan bu sistem, tekerleklerin dönmesini engelleyerek aracın kaymasını önler. Son yıllarda birçok modelde geleneksel kol tipi el frenlerinin yerini butonla kontrol edilen elektronik el frenleri alıyor.

EL FRENİNİ ANINA KOPARABİLİR

Otomobil motor mekanik tamirinde uzman olan kagan_otomotiv, el freninin doğru kullanımına ilişkin bilgileri paylaştı.

Alanında uzman isim olan kagan_otomotiv, el freninin kademe kademe olarak 5’e kadar çekilmesi gerektiğini söyledi. El freninin hızlı çekmenin ise zamanla teli koparabileceğini söyledi.

