Elektrikli otomobillerin batarya ömrünü uzatan 4 tüyo. Dizel ve benzinlilere benzemiyor.

Batarya Tipi

Elektrikli araçlarda genellikle lityum iyon (Li-ion) bataryalar kullanılır. Bu bataryalar yüksek enerji yoğunluğu ve uzun ömürleri ile bilinir. Ancak batarya tipine göre ömürleri değişiklik gösterir. Örneğin bazı batarya türleri daha uzun ömürlü iken bazıları daha çabuk deşarj olabilir. Araç alırken batarya tipini dikkate almak uzun vadeli performans açısından önemli bir konudur.