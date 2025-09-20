Emekli olmak için en iyi ülkeler açıklandı! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Dünya genelinde yaşam maliyetleri, sağlık hizmetleri ve yaşam kalitesi gibi kriterler baz alınarak hazırlanan Global Retirement Report sonuçları açıklandı. Rapora göre Türkiye, emekliler için cazip ülkeler listesinde 33’üncü sırada yer aldı. Araştırmada özellikle Avrupa ülkelerinin üst sıraları domine ettiği görülürken, Türkiye’nin düşük maliyet avantajına rağmen sağlık ve sosyal yaşam göstergelerinde geride kaldığı dikkat çekti.