En büyük tank filosuna sahip 10 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin tank sayısı

2025 itibarıyla küresel askeri güç dengelerini yansıtan tank envanteri sıralaması açıklandı. Economic Intelligence Unit’in verilerine göre Çin 6 bin 800 tankla ilk sırada yer alırken, Rusya 5 bin 750, ABD ise 4 bin 640 tankla takip etti. Türkiye'nin sıralaması ikiye böldü. İşte en büyük tank filosuna sahip 10 ülke: