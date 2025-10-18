  1. Ekonomim
En çok 5 yıldızlı otellerin olduğu şehirler açıklandı; Türkiye’nin sıralaması şok ediyor

Dünyadaki otellerin durumuna ilişkin araştırma yayımlayan Condé Nast Traveller İstanbul’un da yer aldığı en çok 5 yıldızlı otellerin bulunduğu listeyi duyurdu.

Mücahit Dere ekonomim

Turist cenneti olarak görülen ve her yıl milyonları ağırlayan Türkiye, 5 yıldızlı otele sahip şehirler sıralamasında iddialı konumda yer aldı.

EN ÇOK 5 YILDIZLI OTELE SAHİP ŞEHİRLER

Göğsümüzü kabartan liste Condé Nast Traveller tarafından hazırlandı. 

Türkiye’den İstanbul’un yer aldığı listenin ilk 10 şehirlik sıralaması şöyle:

Batum – 86 otel

